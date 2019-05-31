Газпромбанк и ЯНАО продолжат сотрудничество в экологии и социальной сфере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Газпромбанк и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) продолжат сотрудничество в экологической, социальной и транспортной сферах, а также по ряду других направлений, сообщает в пятницу правительство ЯНАО.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил финансирование социальных и транспортных проектов на Ямале с главой Газпромбанка Андреем Акимовым. Встреча состоялась в Москве.

"Основной темой стало взаимодействие округа и одного из крупнейших банков страны в области финансирования создания на Ямале социальной и транспортной инфраструктуры на базе государственно-частного партнерства (ГЧП). Также обсуждался вопрос повышения эффективности государственных и муниципальных закупок округа, в том числе за счет инфраструктуры ООО "Электронная торговая площадка ГПБ", - говорится в сообщении.

Артюхов и Акимов также обсудили взаимодействие в области экологии. Речь шла об участии Газпромбанка в проектах на территории округа, в частности, мероприятиях по очистке острова Вилькицкого. Кроме этого, была затронута тема сотрудничества в рамках дальнейшего создания на острове Белый научной инфраструктуры.

Правительство региона отмечает, что Ямал и Газпромбанк связывает давнее продуктивное сотрудничество. На территории ЯНАО Газпромбанк создал и поддерживает всю необходимую инфраструктуру: открыты 22 офиса (в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги и других городах),

Установлены банкоматы и терминальные устройства по приему и выдаче наличных денежных средств, организованы мобильные рабочие места сотрудников банка, в том числе в вахтовых и трассовых поселках, где Газпромбанк является единственным поставщиком банковских услуг и одним из ключевых банков для населения региона. В 2017 году банк разместил 5-летние облигации внутреннего займа Ямала.