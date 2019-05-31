Россия расширила черный список представителей Евросоюза

В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций. При этом, подчеркнули в МИД, основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".