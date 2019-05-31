Россия расширила черный список представителей Евросоюза

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
В ведомстве напомнили, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций. При этом, подчеркнули в МИД, основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".
"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — заявили в ведомстве.
МИД направил соответствующую ноту представительству Евросоюза в России.
В марте Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против ряда российских граждан и организаций за "подрыв территориальной целостности Украины" еще на полгода. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.
Также ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Российский МИД пообещал ответить на эти ограничения.