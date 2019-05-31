Названы самые перспективные профессии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС доктор экономических наук Татьяна Клячко назвала пять наиболее перспективных профессий.
Она отметила, что при выборе сферы деятельности молодым россиянам стоит обратить внимание на медицину и информационные технологии. По ее словам, специалисты первой профессии всегда смогут найти работу, поскольку "люди болеют и будут болеть".
Хорошие перспективы ждут разработчиков новых языков программирования, программных продуктов и игр, считает эксперт.
В качестве третьего перспективного направления Клячко назвала дизайн — как промышленный, так и в интернет-пространстве. Кроме того, она посоветовала рассмотреть профессии, связанные с опреснением и очисткой сточных вод, а также сферу экономики.
"Хороших экономистов у нас очень не хватает", — подчеркнула Клячко в комментарии "Российской газете".