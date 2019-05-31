Названы самые перспективные профессии

Она отметила, что при выборе сферы деятельности молодым россиянам стоит обратить внимание на медицину и информационные технологии. По ее словам, специалисты первой профессии всегда смогут найти работу, поскольку "люди болеют и будут болеть".

В качестве третьего перспективного направления Клячко назвала дизайн — как промышленный, так и в интернет-пространстве. Кроме того, она посоветовала рассмотреть профессии, связанные с опреснением и очисткой сточных вод, а также сферу экономики.