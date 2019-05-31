В Мадриде задержали предполагаемого члена ИГ*

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде сирийца, который, предположительно, связан с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*) и помогал возвращаться в Европу иностранным боевикам, говорится в пресс-релизе МВД страны.

Как сообщили в полиции, "задержанный, предположительно, являлся членом финансового аппарата ИГ*" и содействовал в отправке в Сирию денежных средств от сторонников террористической группировки. По данным полиции, в повседневной жизни задержанный использовал многочисленные меры предосторожности, чтобы скрыть свою личность и каналы связи.

"Расследование установило существование учрежденной в Сирии структуры, сформированной лицами, занимающимися финансовыми вопросами, и боевиками, которые работали в тесном сотрудничестве с целью оказания экономической поддержки различным иностранным террористам, действующим членам ИГ*, которые были бы готовы вернуться в Европу в ближайшем будущем", - говорится в сообщении министерства.

Как утверждают в МВД, задержанный являлся участником вышеупомянутой финансовой структуры, которая действовала в Испании и обеспечивала необходимую материально-техническую поддержку для денежных переводов боевикам.

Согласно опубликованному заявлению, в доме сирийца в Мадриде был проведен обыск. Сам он был помещен под стражу без возможности выйти на свободу под залог.