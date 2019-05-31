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РИА Новости

В Мадриде задержали предполагаемого члена ИГ*

Вчера, 15:57
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© AFP 2019 / Gabriel BouysАвтомобиль Гражданской гвардии Испании
Автомобиль Гражданской гвардии Испании
© AFP 2019 / Gabriel Bouys
Автомобиль Гражданской гвардии Испании. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде сирийца, который, предположительно, связан с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*) и помогал возвращаться в Европу иностранным боевикам, говорится в пресс-релизе МВД страны.
Как сообщили в полиции, "задержанный, предположительно, являлся членом финансового аппарата ИГ*" и содействовал в отправке в Сирию денежных средств от сторонников террористической группировки. По данным полиции, в повседневной жизни задержанный использовал многочисленные меры предосторожности, чтобы скрыть свою личность и каналы связи.
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"Расследование установило существование учрежденной в Сирии структуры, сформированной лицами, занимающимися финансовыми вопросами, и боевиками, которые работали в тесном сотрудничестве с целью оказания экономической поддержки различным иностранным террористам, действующим членам ИГ*, которые были бы готовы вернуться в Европу в ближайшем будущем", - говорится в сообщении министерства.
Как утверждают в МВД, задержанный являлся участником вышеупомянутой финансовой структуры, которая действовала в Испании и обеспечивала необходимую материально-техническую поддержку для денежных переводов боевикам.
Согласно опубликованному заявлению, в доме сирийца в Мадриде был проведен обыск. Сам он был помещен под стражу без возможности выйти на свободу под залог.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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