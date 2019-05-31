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РИА Новости

Бывший сотрудник Пентагона рассказал о программе наблюдений за НЛО

Вчера, 15:56
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Луис Элизондо, руководитель секретной программы AATIP, созданной Пентагоном для наблюдения за неопознанными летающими объектами, обнародовал еще одну часть результатов этих поисков. Об этом рассказывает интернет-портал Live Science.

"Конечно же, мы не нашли пришельцев. С другой стороны, те объекты, за которыми мы наблюдали, двигались с перегрузками, которые в 400-500 раз превышали ускорение свободного падения. У них не было двигателей или даже крыльев, и на них, как нам показалось, не действовало притяжение Земли", — заявил бывший специалист спецслужб.

История увлечения человечества НЛО и наблюдений за ними берет начало в конце 1940-х, когда почти одновременно шведские пограничники и американский авиатор Кеннет Арнольд заявили, что видели в небе несколько неопознанных объектов, не похожих ни на один самолет или какие-либо другие летательные аппараты. Необычная форма, напоминавшая чайное блюдце, послужила причиной того, почему эти объекты стали называть "летающими тарелками".
Многие историки считают НЛО своеобразным продуктом обострения отношений между СССР и Западом. Они стали популярными, потому что спецслужбы США и их союзников, опасавшиеся советских разведывательных самолетов и аэростатов, побуждали население сообщать обо всех необычных феноменах в небе. Только за первое десятилетие холодной войны было собрано свыше четырех тысяч подобных отчетов.
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Эти данные непрерывно анализировались, но результаты почти всегда засекречивались, из-за чего свидетели подобных явлений считали, что власти или находятся в сговоре с "пришельцами", или активно скрывают их существование. В итоге возникла целая псевдонаучная область знаний — уфология, — а также обширные традиции по поиску НЛО и возможных следов контактов инопланетян с землянами.
Долгое время считалось, что военные программы наблюдений за НЛО свернули практически сразу после завершения холодной войны, а все предположения о продолжении таких проектов сразу же приобретали статус "выдумок конспирологов".
В декабре 2017 года внезапно выяснилось, что это не так: газета The New York Times опубликовала интервью с Луисом Элизондо, главой секретного проекта по наблюдениям за "продвинутыми угрозами в воздушном пространстве" (AATIP).
По словам Элизондо, программу запустили в 2007 году по инициативе сенатора Гарри Рида, одного из лидеров Демократической партии. В ее рамках конгресс выделил Пентагону 22 миллиона долларов на сбор сведений об НЛО и их систематический анализ. К удивлению публики, военное ведомство не стало отрицать, что проект AATIP действительно существовал, но заявило, что его закрыли в 2012 году.
Как объяснял Элизондо, рассказать о программе его заставило завершение AATIP и недостаточно серьезное отношение к ней военных. Бывший глава AATIP сразу же сознался в том, что опубликовал в Cети видео, на котором ракетный крейсер USS Princeton и сопровождающие его истребители SuperHornet сталкиваются с крупным овальным объектом, "гигантским тик-таком", двигающимся с невозможно высокой скоростью.
Эти кадры и многие другие данные официально рассекретили в январе этого года по требованию Федерации американских ученых. В конце прошлой недели в газете The New York Times вышло еще одно интервью, на этот раз с пилотами SuperHornet с авианосца "Теодор Рузвельт". Они подтвердили часть рассказов Элизондо и заявили, что почти столкнулись с другими неопознанными объектами в 2015 году.
Как признает Элизондо, некоторые из этих объектов представляли собой дроны, новые типы ракет или просто атмосферные феномены, однако, по его словам, природу и характер движения многих других объяснить до сих пор не удается.
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Ученый: холодная война была главной причиной "появлений" НЛОИсторик из США пришел к выводу, что главной причиной "появления" НЛО в западной прессе была холодная война и связанная с ней атмосфера секретности и недоверия, заставлявшая людей искать следы правительственных заговоров и при этом не доверять ученым.
Тем не менее почти все ученые весьма скептически относятся к таким заявлениям и считают НЛО артефактами изображения, появившимися на видео из-за сбоев в работе техники, а в воспоминаниях пилотов — из-за переутомления глаз.
По этой причине бывший глава AATIP призвал рассекретить все данные, собранные в рамках программы, чтобы их могли изучить наиболее компетентные эксперты. Это одновременно поможет прояснить сущность НЛО и сделает их менее привлекательными для любителей конспирологических теорий, заключил он.
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