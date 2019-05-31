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РИА Новости

Посол России в Сербии назвал Косово источником нестабильности на Балканах

Вчера, 15:31
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БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово остается главным источником нестабильности и потенциальных конфликтов на Балканах, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
Сербский президент Александр Вучич с послом РФ Александром Чепуриным в пятницу посетили жестоко избитого косовоалбанским спецназом гражданина РФ сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде, где пожелали ему скорейшего выздоровления.
"Косово продолжает оставаться, безусловно, главным источником нестабильности и конфликтного потенциала на Балканах. При этом расположенные в крае международные присутствия уклоняются от выполнения полученных ими от СБ ООН мандатов", - написал глава диппредставительства в Twitter.
Дипломат подробно описал, как выглядело "силовое задержание" пострадавшего россиянина косовоалбанской полицией.
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
Вчера, 14:46
"Ты виноват уж тем, что мы тебя избили". Странные решения КосовоВласти Косово, которые избили и задержали российского гражданина с иммунитетом ООН, решили не просить прощения. Легче сделать вид, что он сам виноват.
"Немолодого интеллигентного сотрудника ООН останавливают до зубов вооружённые приштинские "полицейские". Его спрашивают: "Вы кто?" Он отвечает – "я сотрудник миссии ООН в Косово". Спрашивают трижды, как Святого Петра. Трижды отвечает", - отметил Чепурин.
"Берут документы. Куда-то звонят. Получают приказ. Начинают бить ооновца лицом по железному капоту и прикладом по лицу. Это уже не варварство, а чистый садизм", - подчеркнул он.
Днем косовский "премьер" Рамуш Харадинай сообщил, что власти в Приштине объявили Краснощекова персоной нон грата.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Президент Республики Сербии Александр Вучич и посол РФ в Сербии Александр Чепурин навестили раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова
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Александр ЧепуринАлександр ВучичСербияКосовоРоссияВ мире
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