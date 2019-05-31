Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которая находится в Венгрии в связи с трагедией на Дунае, потребовала "скорейшего поднятия судна", а также расширения области поисков при поддержке примкнувших к спасательной операции стран.

Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.

По данным полиции, прогулочный катер после столкновения с круизным судном Sigyn компании Viking Cruises ушел под воду в течение семи секунд.

"Я попросила о скорейшем подъеме судна, а также предпринять меры для недопущения утраты тел, и чтобы область поисков была расширена при сотрудничестве с примкнувшими странами", - цитирует агентство Ренхап заявление Кан Гён Хва в ходе пресс-конференции в венгерской столице.