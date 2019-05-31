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РИА Новости

Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 31 мая 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 31 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 31 мая 2019
КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил компании "Квартал 95" продавать в России продукт на украинском языке, чтобы россияне "учили" язык.
Ранее совладелец студии "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского и его бизнес-партнер, заявил, что предыдущая власть была заинтересована в войне, квоты на украинский язык на радио и ТВ надо менять, а закон о языке отменить. Также в пятницу администрация президента по требованию депутатов обнародовала текст стенограммы встречи Зеленского с лидерами фракций по поводу досрочного роспуска парламента.
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В компании "Квартал 95" сообщили, что придумывают пародию на Зеленского
"Буквально вчера в социальных сетях широко обсуждалось интервью политического и бизнес партнера президента, которое заключается в том, чтобы закон о языке отменить, квоты на украинские песни и украинскую музыку на украинском радио отменить. Потому что все это мешает "Кварталу" продавать в Россию фильмы. Друзья, если так хочется продавать, то продавайте на украинском языке, пусть учат", - заявил Порошенко в пятницу ходе съезда партии "Европейская солидарность".
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи.
Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 1 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником. Ранее Зеленский заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием президентом.
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