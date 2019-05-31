Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
"Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Зеленский Владимир Александрович - президент Украины", - говорится в документе.
Зеленский ввел в состав совета первого замглавы СБУ Ивана Баканова, главу президентской администрации Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка, министра финансов Оксану Маркарову, заместителей главы администрации Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, а также нового начальника Генштаба Руслана Хомчака.
Состав СНБО покинули Александр Турчинов, экс-глава администрации президента Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.