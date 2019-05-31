Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей и.о. руководителя УФНС по Ростовской области Ирину Александрову, проходящую по уголовному делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 24 мая по ходатайству следствия санкционировал арест Александровой до 23 июля текущего года. Защита обжаловала данное решение.

"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александровой оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья.

По словам адвоката, уголовное дело в отношении Александровой возбуждено "незаконно, по надуманным обстоятельствам, которые произошли 7,5 лет назад". "Виновные уже осуждены, а Александрова была в этом деле свидетелем", - уточнил защитник.

Александрова заявила, что не собирается скрываться от следствия. "Прошу изменить меру пресечения на домашний арест", - добавила она.