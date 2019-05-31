Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
На встрече с Путиным накануне Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, Кузнецова рассказала, что мониторинг качества детства в субъектах России начался именно с детских домов-интернатов.
"Мы выявили, безусловно, грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжелой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Многих из них можно вылечить, а многие из них могут найти семью в этом случае. Поэтому мы просим вас дать поручение правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов. Их у нас 109, там находятся 13 тысяч детей", - приводятся слова детского омбудсмена в стенограмме встречи, опубликованной на сайте президента.
Кузнецова добавила, что пока вопрос реформирования не решен, работа по помощи каждому детскому дому-интернату в отдельности будет продолжаться.