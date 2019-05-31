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РИА Новости

Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назвал "сделку века", продвигаемую США для примирения израильтян и палестинцев, заговором, направленным на уничтожение целей Палестины, говорится в заявлении на сайте правительства ИРИ.
"Сделка века – это заговор, направленный на уничтожение чаяний Палестины, расширение оккупации и посягательство на все исламские страны", - говорится в письме Роухани, адресованном главам стран, участвующих во встрече Организации исламского сотрудничества в Мекке.
По его словам, разрабатываемая в США сделка опасна, поскольку ее авторы стремятся лишить палестинцев права на определение собственной судьбы и создания независимого палестинского государства.
Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум для привлечения инвестиций в палестинские территории, который должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
28 мая, 14:20
Дипломат назвал сделку США по конфликту Израиля и Палестины "позором века"
По сообщениям арабских СМИ, американский план сводится к отказу палестинцев от территорий, захваченных Израилем, в обмен на экономические преференции, а также предоставлении финансовой помощи от аравийских монархий в создании палестинского государства, часть которого, согласно плану США, должна расположиться на Синайском полуострове.
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Хасан РоуханиПалестинаИранСШАИзраильВ мире
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