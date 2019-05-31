Порошенко заявил, что не боится уголовных дел

"И уже возбуждено уголовное дело, за то что в 2014 году я отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого, мы освободили две трети Донбасса... я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований", - заявил Порошенко в пятницу в ходе съезда партии "Европейская солидарность".