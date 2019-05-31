Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением детского омбудсмена Анны Кузнецовой внедрить проект "Социальный навигатор" в десяти пилотных регионах.
Глава государства накануне Дня защиты детей провёл рабочую встречу с уполномоченным при президенте по правам ребёнка, сообщает сайт Кремля. Кузнецова представила главе государства ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России. Отдельно обсуждались проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.
"Прошлый весь год мы работали над проектом, как можно решить вопрос и задачу, которую вы озвучили в послании Федеральному Собранию: приблизить социальную помощь к человеку, чтобы ему не приходилось преодолевать бюрократические барьеры, слышать: "Приходите завтра, что вы все сегодня приходите". Мы разработали проект, который назвали "Социальный навигатор", - сообщила омбудсмен.
Она попросила Путина помочь охватить как минимум десять пилотных регионов данным проектом, "чтобы точно оценить, в какой форме, в каком виде это может быть реализовано".
"Хорошо. Согласен", - отреагировал президент.
Кузнецова рассказала, что проект заключается в создании специального телефонного номера и специальной нормативной базы, на основании которой все сигналы распределяются по необходимым ведомствам специально обученными координаторами. При этом данный инструмент предоставляет "инновационный подход к управлению в социальной сфере, который даёт обратную связь и человеку, и, самое главное, руководителю региона".
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