Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи. 31 мая 2019

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи. 31 мая 2019

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением детского омбудсмена Анны Кузнецовой внедрить проект "Социальный навигатор" в десяти пилотных регионах.

Глава государства накануне Дня защиты детей провёл рабочую встречу с уполномоченным при президенте по правам ребёнка, сообщает сайт Кремля. Кузнецова представила главе государства ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России. Отдельно обсуждались проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.

"Прошлый весь год мы работали над проектом, как можно решить вопрос и задачу, которую вы озвучили в послании Федеральному Собранию: приблизить социальную помощь к человеку, чтобы ему не приходилось преодолевать бюрократические барьеры, слышать: "Приходите завтра, что вы все сегодня приходите". Мы разработали проект, который назвали "Социальный навигатор", - сообщила омбудсмен.

Она попросила Путина помочь охватить как минимум десять пилотных регионов данным проектом, "чтобы точно оценить, в какой форме, в каком виде это может быть реализовано".

"Хорошо. Согласен", - отреагировал президент.