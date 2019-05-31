В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Полёты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.

"За неделю подразделениями противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР было сбито два БПЛА 54 и 25 бригад ВСУ", - сказал Осадчий журналистам.