СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске

"Тридцатого мая 2019 года в СМИ была размещена информация о том, что в городе Минусинске проживает мальчик с тяжелым заболеванием. В публикации указано, что ребенку была оказана некачественная медицинская помощь, в результате которой у него произошел рецидив заболевания. Сейчас ребенок переведен в одну из больниц краевого центра. По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю начата доследственная проверка", - сказала Дегидь.