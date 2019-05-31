СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске

КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию об оказании некачественной медицинской помощи тяжелобольному ребенку из Минусинска, которая привела к резкому ухудшению состояния мальчика, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.
В четверг новостной портал Readovka рассказал о ситуации шестилетнего мальчика из города Минусинска Красноярского края. По данным портала, родители рассказали, что у их сына диагностировали саркому Юинга, рак мягких тканей. Опухоль удалили, но после лечения образовалась новая. Со слов родителей, пишет издание, врач отказался госпитализировать мальчика из-за длинных майских праздников, и в результате было упущено время для проведения операции.
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"Тридцатого мая 2019 года в СМИ была размещена информация о том, что в городе Минусинске проживает мальчик с тяжелым заболеванием. В публикации указано, что ребенку была оказана некачественная медицинская помощь, в результате которой у него произошел рецидив заболевания. Сейчас ребенок переведен в одну из больниц краевого центра. По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю начата доследственная проверка", - сказала Дегидь.
Она отметила, что руководство краевого СК обратилось в минздрав региона с просьбой "незамедлительно разобраться в ситуации и оказать содействие в госпитализации ребенка в медицинское учреждение города Москвы".