О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шестнадцать кандидатов от "Яблока" уже заявили о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы, подбор кандидатов еще продолжается, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.

"У нас сейчас 16 кандидатов в 16 соответственно округах, но подбор кандидатов продолжается, есть еще около недели до конференции, на которой состоится официальное выдвижение. Я думаю, список кандидатов существенно увеличится", - сказал Яковлев.

Он отметил, что конференция, на которой состоится официальное выдвижение претендентов, планируется на 8 июня, к тому времени уже будет полностью сформирован их пул.

По словам Яковлева, о своем намерении выдвигаться уже заявил экс-председатель партии Сергей Митрохин.

"Я могу пока назвать Сергея Митрохина, это экс-председатель партии, известный московский политик, в прошлом депутат Мосгордумы и Государственной думы, он планирует выдвигаться по 43-му округу (Хамовники, Пресня, Арбат), и у нас довольно много муниципальных депутатов среди кандидатов. Среди них глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев", - сказал Яковлев.