Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису

"Посмотрите на пропаганду дефолта. Это все точно для того, чтобы призвать в нашу страну чуму. Потому что объявление дефолта означает полный паралич деловой активности, катастрофу финансово-банковской системы, ликвидацию макрофинансовой банковской стабильности, которой мы добились за пять лет, разрушение всего", - заявил Порошенко в пятницу в ходе съезда партии "Европейская солидарность".