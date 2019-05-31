Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что объявление дефолта страной приведет к катастрофе в финансово-банковской системе, а также экономическому и политическому хаосу.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
"Посмотрите на пропаганду дефолта. Это все точно для того, чтобы призвать в нашу страну чуму. Потому что объявление дефолта означает полный паралич деловой активности, катастрофу финансово-банковской системы, ликвидацию макрофинансовой банковской стабильности, которой мы добились за пять лет, разрушение всего", - заявил Порошенко в пятницу в ходе съезда партии "Европейская солидарность".
По его словам, после заявления Коломойского о дефолте в стране сократились объемы иностранных инвестиций. Также, по его словам, дефолт в первую очередь ударит по социально незащищенным слоям населения.
"Дефолт – это глубокий экономический кризис государства, из которого нет выхода. Дефолт бы означал запуск сценария направленного экономического и политического хаоса в государстве", - добавил он.