В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики подводят тяжелую артиллерию на позиции к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"На станцию погрузки в населенный пункт Рубежное прибыл эшелон с вооружением и военной техникой", - сказал Осадчий.
По его словам, в эшелоне были 11 гаубиц "МСТА-Б" и 25 военных автомобилей. "Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенной минскими соглашениями техники вооруженных сил Украины вблизи линии боевого соприкосновения", - добавил Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, к линии соприкосновения в подконтрольный Киеву населенный пункт Муратово прибыла артиллерийская батарея, в составе которой четыре гаубицы Д-20 калибром 152 миллиметра, в Малиново - четыре самоходных артустановки "Гвоздика" калибром 122 миллиметра и три танка. В район подконтрольного Киеву Северодонецка прибыла колонна военной техники из четырех реактивных систем залпового огня "Град" и восьми грузовых автомобилей с боеприпасами.