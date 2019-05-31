В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики подводят тяжелую артиллерию на позиции к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"На станцию погрузки в населенный пункт Рубежное прибыл эшелон с вооружением и военной техникой", - сказал Осадчий.

По его словам, в эшелоне были 11 гаубиц "МСТА-Б" и 25 военных автомобилей. "Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенной минскими соглашениями техники вооруженных сил Украины вблизи линии боевого соприкосновения", - добавил Осадчий.