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РИА Новости

Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул

Вчера, 15:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество нерабочих праздничных дней установлено 112 статьей Трудового кодекса, их число в 2020 году не сократится и не увеличится, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.
Ранее "Российская газета" сообщила, что россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году.
"В ряде СМИ не знакомы с основами законодательства, что, к сожалению, приводит к некорректным заголовкам, например, о сокращении новогодних каникул. Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются – они установлены 112 статьей Трудового кодекса РФ. Постановлением правительства ежегодно утверждаются переносы выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Количество как нерабочих, так и рабочих дней в году при этом не меняется", - сообщили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что при совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного.
"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник). Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", - пояснили в Минтруде.
Татьяна Голикова
Вчера, 12:57
Голикова рассказала о новогодних каникулах в 2020 году
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году будут следующие дни отдыха: на Новый год – с 1 по 8 января, на День защитника Отечества – с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта на Международный женский день, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая на длинные "майские" каникулы, 12 по 14 июня на День России и День народного единства 4 ноября.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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Россиянам сократят новогодние каникулы
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