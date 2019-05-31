Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество нерабочих праздничных дней установлено 112 статьей Трудового кодекса, их число в 2020 году не сократится и не увеличится, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

Ранее "Российская газета" сообщила, что россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году.

"В ряде СМИ не знакомы с основами законодательства, что, к сожалению, приводит к некорректным заголовкам, например, о сокращении новогодних каникул. Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются – они установлены 112 статьей Трудового кодекса РФ. Постановлением правительства ежегодно утверждаются переносы выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Количество как нерабочих, так и рабочих дней в году при этом не меняется", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что при совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник). Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", - пояснили в Минтруде.