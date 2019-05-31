В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики 17 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 200 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Двадцать четвертого мая Народная милиция ЛНР заявляла о 22 нарушениях со стороны силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 200 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелы велись в направлении восьми населенных пунктов. "Ранения различной степени тяжести получил мирный житель, мужчина 1975 года рождения", - добавил Осадчий.