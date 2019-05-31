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РИА Новости

Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа

Вчера, 14:58
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес заявил РИА Новости, что согласен с "убедительным" заявлением спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Как сообщила ранее газета Times, спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что британские власти подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам. По словам Мельцера, у Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму, а исчерпывающие свидетельства этого видны невооруженным глазом.
«Он –провидец. Не помню, чтобы он ошибался» Маргарита Симоньян о Джулиане Ассанже
12 апреля, 12:02
"Он – провидец. Не помню, чтобы он ошибался". Маргарита Симоньян об АссанжеГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о личном знакомстве с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, назвав его провидцем и великим человеком, готовым продолжать борьбу.
"Доклад убедителен, и я полностью согласен, потому что я это наблюдал в течение семи лет, в течение которых знаю Джулиана Ассанжа", - заявил Нарваес, который был консулом Эквадора с 2011 по 2017 годы. "Несомненно, что Джулиан был жертвой убийства личности, целью которого было подчинить его, заставить его замолчать, лишить поддержки гражданского общества", - отметил экс-консул.
Он также отметил, что "Эквадора, который защищал Джулиана, больше не существует". "К сожалению, новое правительство активно сотрудничает с преследователями Ассанжа и, по сути, доставило голову Джулиана этим преследователям", - заявил Нарваес.
Ранее сообщалось, что Ассанжа в связи с состоянием здоровья переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
1 мая, 19:24
"Руки прочь!" Как в мире отреагировали на приговор Джулиану Ассанжу
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Дело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЛондонООНСШАВ мире
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