Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне

© AP Photo / PA / Victoria Jones Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне

ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес заявил РИА Новости, что согласен с "убедительным" заявлением спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как сообщила ранее газета Times , спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что британские власти подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам. По словам Мельцера, у Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму, а исчерпывающие свидетельства этого видны невооруженным глазом.

"Доклад убедителен, и я полностью согласен, потому что я это наблюдал в течение семи лет, в течение которых знаю Джулиана Ассанжа", - заявил Нарваес, который был консулом Эквадора с 2011 по 2017 годы. "Несомненно, что Джулиан был жертвой убийства личности, целью которого было подчинить его, заставить его замолчать, лишить поддержки гражданского общества", - отметил экс-консул.

Он также отметил, что "Эквадора, который защищал Джулиана, больше не существует". "К сожалению, новое правительство активно сотрудничает с преследователями Ассанжа и, по сути, доставило голову Джулиана этим преследователям", - заявил Нарваес.

Ранее сообщалось, что Ассанжа в связи с состоянием здоровья переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.