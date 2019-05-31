Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг

По данным телеканала, личинки червей развиваются в улитках. Улиток обычно поедают крысы, однако зараженную улитку может употребить в пищу и человек. В организме человека черви питаются тканями мозга, что вызывает эозинофильный менингит. Заболевание влечет тяжелые осложнения, иногда - смерть.