ВКонтакте соберет деньги на благотворительность с помощью стикеров

Запуск акции состоится 1 июня — в Международный день защиты детей. Героями стикерпака стали стилизованные свинка Софи и слон Прабу — персонажи мультсериала "Летающие звери", которых несколько лет назад придумали аниматоры студии "Да" и подопечные фонда. Именно в этот фонд будет перечислена прибыль с продажи набора. Приобрести стикеры можно в течение всего лета за 63 рубля.