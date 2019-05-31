В Шереметьево появится памятник Пушкину

"Официальное присвоение аэропорту определенного народным голосованием имени Александра Сергеевича Пушкина получит соответствующее отражение в облике, интерьерах и на информационных носителях Шереметьево", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что 5 июня в аэропорту накануне 220-летия со дня рождения поэта будет торжественно открыт памятник Пушкину. Автором скульптуры выступил народный художник России А.Бурганов, ранее создавший "Памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой" на Старом Арбате в Москве и "Русский поэт Александр Пушкин" в Вашингтоне. Скульптура будет установлена в атриуме зоны вылета Терминала E.