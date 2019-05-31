Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T14:48Z
https://ria.ru/20190531/1555151267.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155016/06/1550160605_0:361:2369:1693_1036x0_80_0_0_6385fc2bcd6064c7cf383170ded045d7.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх освятил возрожденный собор старейшей женской обители Петербурга

Вчера, 14:48
396
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII Рождественские парламентские встречи
VII Рождественские парламентские встречи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 май – РИА Новости, Алексей Михеев. Предстоятель Русской православной церкви в пятницу совершил чин Великого освящения Воскресенского собора Новодевичьего монастыря – обители, в которой в разные годы находились Пояс Богородицы и Дары волхвов.
Монастырский ансамбль был сильно поврежден в советские годы. В связи с расширением Московского проспекта была взорвана колокольня, с Воскресенского собора были сняты купола, снесены часовни и кладбищенские храмы.
"Даже тогда, когда здесь, выражаясь церковным языком, была мерзость запустения, всегда была надежда на то, что возродится церковная жизнь… мне говорили что храм очень красивый, я сам видел его интерьеры по телевидению. Но телевидение и рассказы людей намного бледнее", - сказал патриарх после богослужения.
Он напомнил, что возрождение церковной жизни в северной столице началось с открытия Александро-Невской лавры в 1957 году. "Тогда все думали, что свершилось Божье чудо, ведь не было никакой особой политики власти, направленной на ослабление давления на Русскую церковь. Ну а тогда действительно милостью Божией произошло чудо и Лавра была открыта – не как монастырь, как приходской храм, который вскоре стал второй кафедрой Ленинграда после Никольского собора", - рассказал предстоятель Церкви.
Работа областной детской больницы в Калининграде
29 мая, 15:38
РПЦ откроет первую в Москве церковную клинику для наркозависимых
Он поблагодарил всех, кто "совершает великое деяние", возрождая сегодня храмы. "Мы еще не отдаем себе отчета в полной мере в том, что происходит. Великое видится с расстояния, не только времени, но и места, и потом мы будем ясно сознавать, участниками каких важных событий мы были", - заключил патриарх Кирилл.
1000015
Обсудить 1
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
11:48Россия не будет ввозить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
Лента новостейМолния