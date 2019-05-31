Патриарх освятил возрожденный собор старейшей женской обители Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 май – РИА Новости, Алексей Михеев. Предстоятель Русской православной церкви в пятницу совершил чин Великого освящения Воскресенского собора Новодевичьего монастыря – обители, в которой в разные годы находились Пояс Богородицы и Дары волхвов.

Монастырский ансамбль был сильно поврежден в советские годы. В связи с расширением Московского проспекта была взорвана колокольня, с Воскресенского собора были сняты купола, снесены часовни и кладбищенские храмы.

"Даже тогда, когда здесь, выражаясь церковным языком, была мерзость запустения, всегда была надежда на то, что возродится церковная жизнь… мне говорили что храм очень красивый, я сам видел его интерьеры по телевидению. Но телевидение и рассказы людей намного бледнее", - сказал патриарх после богослужения.

Он напомнил, что возрождение церковной жизни в северной столице началось с открытия Александро-Невской лавры в 1957 году. "Тогда все думали, что свершилось Божье чудо, ведь не было никакой особой политики власти, направленной на ослабление давления на Русскую церковь. Ну а тогда действительно милостью Божией произошло чудо и Лавра была открыта – не как монастырь, как приходской храм, который вскоре стал второй кафедрой Ленинграда после Никольского собора", - рассказал предстоятель Церкви.