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РИА Новости

Минюст Украины зарегистрировал нового главу партии "Слуга народа"

Вчера, 14:45
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КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Министерство юстиции Украины зарегистрировало главой партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, соответствующие данные опубликовал сервис Opendatabot.
Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы, из-за чего под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду. Ранее партию возглавлял Иван Баканов, который сейчас был назначен заместителем главы Службы безопасности Украины.
"Документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии "Слуга народа" поступили в министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины", - подтвердила в Facebook и заместитель министра юстиции Украины по вопросам госрегистрации Ирина Садовская.
Согласно данным системы Opendatabot, ранее партия "Слуга народа" называлась "Партия решительных перемен" и была зарегистрирована в 2016 году.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 27 мая ушел в отпуск, на время его отсутствия обязанности главы ведомства, согласно процедуре, временно исполняет недавно назначенный первый зампредседателя СБУ Иван Баканов.
Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.
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