Минюст Украины зарегистрировал нового главу партии "Слуга народа"

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы, из-за чего под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду. Ранее партию возглавлял Иван Баканов, который сейчас был назначен заместителем главы Службы безопасности Украины.