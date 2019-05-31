В Узбекистане выбрали приоритетную площадку для строительства АЭС

Россия поможет Узбекистану с инфраструктурой и модернизацией. И не только Сотрудничество Москвы и Ташкента перешло в стадию реализации крупных проектов. Планы сверили в Ургенче на первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств. Из города Ургенч в Узбекистане сообщает обозреватель радио Sputnik Татьяна Голованова.