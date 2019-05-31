В Узбекистане выбрали приоритетную площадку для строительства АЭС

ТАШКЕНТ, 31 мая - РИА Новости. Приоритетным местом строительства АЭС в Узбекистане, в возведении которой будет участвовать РФ, выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области, сообщила в пятницу пресс-служба агентства "Узатом".
В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.
"Приоритетной площадкой размещения атомной электростанции определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области", - говорится в сообщении.
30 мая, 16:59Россия поможет Узбекистану с инфраструктурой и модернизацией. И не толькоСотрудничество Москвы и Ташкента перешло в стадию реализации крупных проектов. Планы сверили в Ургенче на первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств. Из города Ургенч в Узбекистане сообщает обозреватель радио Sputnik Татьяна Голованова.