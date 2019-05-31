В США рассказали о самолете "Судного дня"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телеканал Телеканал CNBC рассказал о самолете E-4B Nightwatch, который Пентагон сможет использовать в случае гипотетического ядерного конфликта.

Самолет представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Он готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю, пояснил журналистам член экипажа.

В верхней части фюзеляжа воздушного судна более 60 спутниковых тарелок и антенн, обеспечивающих связь с кораблями, подлодками, военными самолетами в любой точке планеты. В самолете может поместиться до 112 человек. В нем 18 кроватей, шесть ванных комнат, кухня, конференц-зал, рабочее пространство и кабинет для руководства американского Минобороны.

Сведения об остальном оборудовании самолета засекречены. Отмечается, что, вопреки расхожему представлению, на E-4B Nightwatch нет передовой электроники. Разработчики сделали выбор в пользу "аналоговых систем", которые сочли более подходящими для использования в условиях после ядерного взрыва. Например, они меньше пострадают от электромагнитного импульса после разрыва ядерной бомбы, пояснил собеседник телеканала.

There is nothing quite like the U.S. Air Force's E-4B aircraft. Born and bred for battle, these modified Boeing 747s are designed to survive a nuclear attack. https://t.co/YEUPlfOtUg pic.twitter.com/QTssZogI45 — CNBC (@CNBC) 7 октября 2018 г.

В России в качестве самолетов "Судного дня" используются Ил-80 и Ил-82. Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о завершении опытно-конструкторских работ по их модернизации. Российские ВКС вскоре получат третье поколение таких самолетов.