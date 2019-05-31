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РИА Новости

В США рассказали о самолете "Судного дня"

Вчера, 14:41
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CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger / Американский "самолет судного дня" Boeing E-4B
Американский самолет судного дня Boeing E-4B
CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger /
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телеканал CNBC рассказал о самолете E-4B Nightwatch, который Пентагон сможет использовать в случае гипотетического ядерного конфликта.
Самолет представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Он готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю, пояснил журналистам член экипажа.
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В верхней части фюзеляжа воздушного судна более 60 спутниковых тарелок и антенн, обеспечивающих связь с кораблями, подлодками, военными самолетами в любой точке планеты. В самолете может поместиться до 112 человек. В нем 18 кроватей, шесть ванных комнат, кухня, конференц-зал, рабочее пространство и кабинет для руководства американского Минобороны.
Сведения об остальном оборудовании самолета засекречены. Отмечается, что, вопреки расхожему представлению, на E-4B Nightwatch нет передовой электроники. Разработчики сделали выбор в пользу "аналоговых систем", которые сочли более подходящими для использования в условиях после ядерного взрыва. Например, они меньше пострадают от электромагнитного импульса после разрыва ядерной бомбы, пояснил собеседник телеканала.
В России в качестве самолетов "Судного дня" используются Ил-80 и Ил-82. Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о завершении опытно-конструкторских работ по их модернизации. Российские ВКС вскоре получат третье поколение таких самолетов.
Ил-80 может принять на борт высший командный состав Вооруженных сил, оперативную группу офицеров Генштаба и технических специалистов, отвечающих за работу спецоборудования. Характеристики комплекса позволяют управлять всеми видами войск.
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Boeing 747Министерство обороны СШАВ мире
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