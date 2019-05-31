Спецдокладчик ООН призвал прекратить "коллективное преследование" Ассанжа

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер после посещения Джулиана Ассанжа в тюрьме призвал немедленно положить конец его "коллективному преследованию".

Заявление Мельцера опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"В течение 20 лет работы с жертвами войны, насилия и политического преследования я никогда не видел, чтобы группа демократических государств собиралась, чтобы преднамеренно изолировать, демонизировать и жестоко обращаться с одним человеком такое долгое время, практически не уделяя внимания человеческому достоинству и верховенству закона". Нильс Мельцер

Спецдокладчик отметил, что права основателя WikiLeaks могут быть серьезно нарушены в случае его экстрадиции в США.

Также он обеспокоен предъявлением новых обвинений Ассанжу американским Минюстом по делу о шпионаже, по которому ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

"Это также может привести к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение или даже, возможно, к смертной казни, если в дальнейшем будут добавлены новые обвинения", — отметил он.

По словам спецдокладчика, у Ассанжа нет доступа к документам по делу, что мешает ему подготовить собственную защиту, а посещения адвокатов ограничены по времени.

Накануне стало известно, что основателя WikiLeaks перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш. Мельцер заявлял, что британские власти подвергают его психологическим пыткам.

Дело Джулиана Ассанжа

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Он также опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и Соединенных Штатов.