В Томске возбудили дело о крупном хищении средств у предприятия "Росатома"

НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Следователи УФСБ по Томской области возбудили уголовное дело о хищении более 6 миллионов рублей у предприятия Росатома, сообщает управление в пятницу.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Томской области выявлен факт хищения денежных средств АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов" (АО "ОДЦ УГР") в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным службы, в рамках договора подряда на работы по ремонту зданий и сооружений ТЭЦ-1 ПАО ГМК "Норильский никель" (Норильск, Красноярский край), АО "ОДЦ УГР" заключила договор субподряда с коммерческой организацией из Екатеринбурга.

"В рамках исполнения условий договора АО "ОДЦ УГР" было осуществлено авансирование работ субподрядчику на общую сумму более 6 миллионов рублей. Вместе с тем, субподрядная организация для выполнения работ на объектах заказчика не привлекалась, в связи с чем указанный в договорах объем работ фактически не выполнен", - говорится в сообщении.

Следственное подразделение УФСБ РФ по Томской области возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.