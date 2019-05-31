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РИА Новости

Студенты из МГУ создали удобный и дешевый "кибер-протез" руки

Вчера, 14:33
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© Фото : Егор Веткин/МГУЕгор Веткин, Екатерина Заикина и ее бионический протез
Егор Веткин, Екатерина Заикина и ее бионический протез
© Фото : Егор Веткин/МГУ
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Студенты из МГУ создали бионический протез руки, способный "считывать" желания его владельца и исполнять многие сложные действия. Сейчас он готовится к прохождению сертификации и промышленному производству, сообщает пресс-служба университета.

"Я не так давно надела этот протез. Во-первых, он красивый — для девушки это важно. Мои мышцы немного не в форме – нужна привычка, чтобы они заработали. С этим протезом я могу сжимать и разжимать пальцы. Недавно я попробовала играть на пианино, и у меня получилось", — рассказала Екатерина Заикина, пользовательница демонстрационной версии протеза.

В последние годы ученые и инженеры активно работают над созданием различных кибернетических систем, позволяющих инвалидам и людям, потерявшим конечность, вернуть себе свободу движений. Некоторые из них подключаются напрямую к мозгу пациента, а другие – пытаются "угадать" желания владельца, отслеживая изменения в работе определенных мускулов или наблюдая за активностью мозга при помощи электроэнцефалографа.
Яркий пример этого – знаменитая инвалидная коляска, созданная для Стивена Хокинга, покойного британского космолога. Она позволяла ему управлять ее перемещениями, а также общаться с окружающими и пользоваться компьютером, отслеживая движения определенных мускулов на его лице.
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Бионический протез руки, разработанный студентами из МГУ, работает схожим образом. Он состоит из трех частей: браслета, протеза, выполняющего движения, и компьютера. Браслет считывает электрические сигналы с поверхности кожи участка конечности, прилежащего к протезу. Компьютер использует нейросетевые алгоритмы для анализа этих данных и заставляет протез исполнять нужные действия.
Сам протез изготовлен из легкого и прочного сплава из алюминия и титана, а его пластиковые компоненты печатаются на принтере. Как отмечают создатели "кибер-руки", она собирается из серийных компонентов и для ее промышленного производства не потребуется создание отдельной линии.
Протез поддерживает распознавание и выполнение до 9 жестов, что значительно превышает число таковых у сопоставимых по цене аналогов. С помощью этих жестов можно взять стакан или столовый прибор, открыть дверь или даже играть на пианино. Разработчики отмечают, что освоение полного функционала бионической руки занимает не более полутора месяца. Научиться выполнять простые движения можно уже в первые дни пользования протезом.

"Мы верим, что наш проект освещает очень важную социальную проблему. Мы видим, как он меняет жизнь людей, делает их радостнее и счастливее. Вновь обрести руку –– это не то же самое, что купить последний айфон. Это тот бизнес, которым действительно можно заниматься всю жизнь", — добавляет Егор Веткин, главный разработчик протеза и студент факультета наук о материалах МГУ.

Сейчас студенты совместно со специалистами из Федерального центра нейрохирургии в Тюмени готовятся к государственной сертификации. Полностью завершить процесс оформления необходимых документов команда планирует к концу лета, после чего разработка выйдет на промышленное производство.
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