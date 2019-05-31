В Сербии оценили важность предстоящего визита Володина

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Ожидаемый визит в Сербию председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина особенно важен из-за давления Запада на Белград в связи с обострением в Косово, заявил РИА Новости председатель парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.

В Сербии ожидают рабочего визита Володина 3 июня. В официально не подтвержденной пока программе поездки встреча с президентом страны Александром Вучичем, спикером парламента Майей Гойкович и посещение Скупщины (парламента).

"Визит председателя Госдумы РФ господина Володина очень значим, особенно в настоящий момент, когда Сербия опять подвержена разным нападкам со стороны западных сил и их албанских инструментов", - заявил Шешель агентству.

Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать развитию дружеских отношений, "отношений союзников".

"Думаю, что господин Володин будет весьма сердечно принят и в Скупщине (парламенте) Республики Сербии и что мы, депутаты, сможем послушать его обращение. Несмотря на то, что представляю оппозицию, поддерживаю все, что развивает наши отношения, что сближает два наших государства. Мы – сербские радикалы - сторонники интеграции Сербии и России", - отметил лидер СРП.

Сербский президент Александр Вучич с послом РФ Александром Чепуриным в пятницу посетили жестоко избитого косовоалбанским спецназом гражданина РФ сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде, где пожелали ему скорейшего выздоровления.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.