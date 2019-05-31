Более трети россиян верят в улучшение своей жизни, выяснили социологи

Отвечая на вопрос "А ваша жизнь, жизнь вашей семьи через 3–5 лет станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится?", 36% заявили, что она станет лучше, 13% россиян - что хуже, еще 28% считают, что она останется прежней.