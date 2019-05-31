Более трети россиян верят в улучшение своей жизни, выяснили социологи

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Почти одна треть (32%) россиян считает, что жизнь в России через три-пять лет не изменится, при этом 36% опрошенных уверены, что для них и их семьи она станет лучше, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
В улучшение жизни в стране верят 24% опрошенных, ухудшения ожидают 28%.
Отвечая на вопрос "А ваша жизнь, жизнь вашей семьи через 3–5 лет станет лучше, чем сегодня, хуже или не изменится?", 36% заявили, что она станет лучше, 13% россиян - что хуже, еще 28% считают, что она останется прежней.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 25–26 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.