На Алтае проверяют информацию о конопле, выросшей вместо газона

БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Полиция Алтайского края проводит проверку по факту обращения местных жителей о том, что на гигантском газоне центральной аллеи города Камень-на-Оби вместе с травой взошла конопля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Полиция города Камень-на-Оби проводит проверку по факту обращения местных жителей о том, что на газоне растет трава и конопля, вынесено постановление об уничтожении конопли, проверка продолжается", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщает официальный сайт партии "Единая России" на Алтае, 23 мая во время визита депутатов алтайского краевого законодательного собрания, было обнаружено, что на центральной площади Камня-на-Оби, где проводились работы по благоустройству по проекту "Городская среда", вместо газонной травы взошла конопля.

"На благоустройство в рамках проекта "Городская среда" тратятся большие деньги. Только на общественные территории - без малого 18 миллионов рублей за два года. И вместо того, чтобы получить повод для гордости, мы получаем такую "славу" на весь край и Россию. Мы не намерены оставлять это просто так. Считаем, что виновный должен понести наказание", - цитирует сайт слова депутата Игоря Панарина.

По его словам, ситуация с халатностью властей отдельных муниципалитетов и подрядчиков при реализации программы будет вынесена на совещание Алтайского краевого законодательного собрания.

Муниципалитет Камень-на-Оби участвует в проекте "Городская среда" второй год, в 2018 году в городе благоустроили четыре общественных территории стоимость работ - около 13,6 миллиона рублей и пять дворовых на общую сумму более 10 миллионов рублей. В целом на улучшение своей городской среды Камень потратил в прошлом году почти 25 миллионов рублей, в текущем сезоне по данной программе планируется освоить почти 13 миллионов.