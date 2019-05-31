Ростовская область получила еще 38 "Газелей" по проекту "Старшее поколение"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Муниципалитеты Ростовской области получили 38 новых "Газелей" в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает правительство региона.

Всего по проекту для региона было приобретено 43 таких автомобиля общей стоимостью 81,7 миллиона рублей. Ключи от первых пяти машин главам муниципалитетов в середине мая вручили председатель правительства России Дмитрий Медведев и губернатор Василий Голубев.

"Сегодня в донские муниципалитеты для обеспечения работы социальных служб отправилось еще 38 новых "Газелей", - говорится в сообщении. Это автомобили малой вместимости на 16 посадочных мест, к работе "по специальности" они приступят уже в июле.

"Автомобили предназначены для выполнения серьезной миссии – доставлять людей пожилого возраста из самых отдаленных населенных пунктов в медицинские организации. Это позволит проходить диспансеризацию и дополнительные скрининги, посещать узких специалистов", - приводятся в сообщении слова министра труда и соцразвития области Елены Елисеевой.

Кроме того, в муниципалитеты были переданы 13 автомобилей, предназначенных для обеспечения работы службы "Социальное такси", созданной в 2014 году. Социальное такси доставляет пассажиров к медицинским, культурным, спортивно-оздоровительным учреждениям. Воспользоваться услугой могут инвалиды и пожилые граждане, имеющие ограничение способности к передвижению, инвалиды по зрению, дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица.