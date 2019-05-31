Опрос показал мнение россиян, как ЕГЭ влияет на поступление в вузы

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мнения россиян разделились по поводу того, облегчает или усложняет система сдачи ЕГЭ поступление в высшие учебные заведения, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Россиянам предстояло ответить на вопрос: "Как Вам кажется, после введения ЕГЭ стало легче или сложнее поступить в вузы?". Как гласят данным ФОМ, 39% опрошенных полагают, что поступить в вузы стало сложнее, 30%, напротив, считают, что поступление стало легче, а 31% затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" проводился 25–26 мая в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по литературе и географии, 29 мая школьники сдавали базовую и профильную математику. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.