Опрос показал мнение россиян, как ЕГЭ влияет на поступление в вузы

Сдача ЕГЭ по географии и литературе

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мнения россиян разделились по поводу того, облегчает или усложняет система сдачи ЕГЭ поступление в высшие учебные заведения, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Россиянам предстояло ответить на вопрос: "Как Вам кажется, после введения ЕГЭ стало легче или сложнее поступить в вузы?". Как гласят данным ФОМ, 39% опрошенных полагают, что поступить в вузы стало сложнее, 30%, напротив, считают, что поступление стало легче, а 31% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 25–26 мая в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.