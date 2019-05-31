В Югре продлили срок выплаты компенсации при переходе на "цифру"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили срок предоставления компенсации при покупке оборудования для перехода на цифровое телевидение, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре. Югра вошла в третью волну.

Ранее власти ХМАО подчеркивали, что автономный округ стал первым российским регионом, где приняли решение о предоставлении льготникам единовременной выплаты на компенсацию затрат при приобретении и установке оборудования для перехода с аналогового ТВ на цифровое. Максимальная сумма компенсации составляет 5 тысяч рублей.

"До отключения аналогового вещания... в нашем регионе осталось 2 дня. Не все югорчане по разным причинам воспользовались государственной поддержкой, установленной для отдельных категорий граждан. В этой связи предлагается расширить перечень получателей и продлить срок их права на такую помощь до 31 декабря 2019 года", - процитировали в департаменте слова губернатора Югры Натальи Комаровой.