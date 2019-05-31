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РИА Новости

В Югре продлили срок выплаты компенсации при переходе на "цифру"

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание в Тверской области
Цифровое телевещание в Тверской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили срок предоставления компенсации при покупке оборудования для перехода на цифровое телевидение, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре. Югра вошла в третью волну.
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Ранее власти ХМАО подчеркивали, что автономный округ стал первым российским регионом, где приняли решение о предоставлении льготникам единовременной выплаты на компенсацию затрат при приобретении и установке оборудования для перехода с аналогового ТВ на цифровое. Максимальная сумма компенсации составляет 5 тысяч рублей.
"До отключения аналогового вещания... в нашем регионе осталось 2 дня. Не все югорчане по разным причинам воспользовались государственной поддержкой, установленной для отдельных категорий граждан. В этой связи предлагается расширить перечень получателей и продлить срок их права на такую помощь до 31 декабря 2019 года", - процитировали в департаменте слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
По данным правительства округа, новым решением в перечень получателей, в частности, включены неработающие одиноко проживающие пенсионеры и семьи неработающих пенсионеров в возрасте старше 70 лет, состоящие на учете в органах социальной защиты населения. В середине мая власти автономного округа сообщали, что более 1100 жителей Югры уже получили такие выплаты.
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