И.о. замглавы Челябинской области Гаттаров ушел в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая - РИА Новости. Один из исполняющих обязанности заместителя губернатора Челябинской области - Руслан Гаттаров - попросил главу региона Алексея Текслера освободить его от занимаемой должности, Текслер принял его отставку, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров прекратит свою работу в региональном правительстве 3 июня", - говорится в сообщении.

По словам Гаттарова, он попросил Текслера принять его отставку. "Он удовлетворил мою просьбу. Управленцы должны перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а этого бы мне меньше всего хотелось, поэтому я благодарен главе региона за понимание", - цитирует пресс-служба слова Гаттарова.

Текслер пожелал Гаттарову "успехов на новом поприще в будущем". Гаттаров не озвучил свои планы на будущее, добавляется в сообщении.