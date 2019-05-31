И.о. замглавы Челябинской области Гаттаров ушел в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая - РИА Новости. Один из исполняющих обязанности заместителя губернатора Челябинской области - Руслан Гаттаров - попросил главу региона Алексея Текслера освободить его от занимаемой должности, Текслер принял его отставку, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров прекратит свою работу в региональном правительстве 3 июня", - говорится в сообщении.
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По словам Гаттарова, он попросил Текслера принять его отставку. "Он удовлетворил мою просьбу. Управленцы должны перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а этого бы мне меньше всего хотелось, поэтому я благодарен главе региона за понимание", - цитирует пресс-служба слова Гаттарова.
Текслер пожелал Гаттарову "успехов на новом поприще в будущем". Гаттаров не озвучил свои планы на будущее, добавляется в сообщении.
По данным сайта губернатора области, в настоящее время у главы региона два первых заместителя, один из них и.о., после увольнения Гаттарова останется пять и.о. заместителей.