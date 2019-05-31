В Ереване полиция оцепила офис фонда Сороса, охраняя его от протестующих

"Взял на себя лишнее". Эксперт оценил статью Сороса о грозящем ЕС распаде Финансист Джордж Сорос написал статью, в которой предрек Евросоюзу распад и сравнил руководство ЕС с советским политбюро. В эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение о том, стоит ли прислушиваться к позиции Сороса.