В Ереване полиция оцепила офис фонда Сороса, охраняя его от протестующих

ЕРЕВАН, 31 мая – РИА Новости. Полиция Армении выставила оцепление перед офисом Фонда открытого общества (фонд Сороса) в центре Еревана, охраняя его от протестующих членов общественно-политического движения "Вето", передает корреспондент РИА Новости.
Члены организации ставят своей целью запрет деятельности в стране фонда и аффилированных с ним организаций.
13 февраля, 15:34"Взял на себя лишнее". Эксперт оценил статью Сороса о грозящем ЕС распадеФинансист Джордж Сорос написал статью, в которой предрек Евросоюзу распад и сравнил руководство ЕС с советским политбюро. В эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение о том, стоит ли прислушиваться к позиции Сороса.
Глава организации Нарек Малян в ходе акции заявил, что из фонда правительство Армении якобы получает "указания, отсюда осуществляются самые грязные и низкие медиаатаки, очерняется правоохранительная система". Малян утверждает, что фонд якобы провоцирует в Армении !гражданскую войну и кровопролитие".
Комментариями представителей фонда РИА Новости пока не располагает.
Организация требует запретить деятельность фонда и всех связанных с ней организаций, провести люстрацию финансируемых фондом Сороса граждан Армении и принять закон об агентах иностранного влияния.
22 ноября 2018, 15:46В Facebook рассказали о противодействии движению Сороса