В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
"Проект запущен для повышения качества администрирования платных парковок. Инспекторы на роликах могут быстрее передвигаться по маршруту – это, в свою очередь, увеличит эффективность работы на парковках", - говорится в сообщении.
На платных парковках теперь работают инспекторы на роликовых коньках! Подробнее: https://t.co/3wKwX79Jqg #АМПП #Московскийпаркинг pic.twitter.com/5k1ImGOWRo— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 31 мая 2019 г.
Отмечается, что инспекторы-роллеры будут работать посменно. В их задачу входит не только контроль оплаты парковки и выявление автомобилей, которые припаркованы с нарушениями правил, они также следят и за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.
"Кроме того, инспекторы всегда готовы помочь водителям разобраться в том, какой тариф и какие правила оплаты действуют на улицах города. Каждый инспектор снабжен форменной одеждой, роликовыми коньками, а также налокотниками, наколенниками, перчатками и шлемом", - добавили в пресс-службе.
Как рассказали в АМПП, для любителей спорта из числа инспекторов подобный проект - отличная возможность совместить приятное с полезным. В день один пеший инспектор проходит пешком до 25 километров, на роликах преодолеть такое же расстояние намного проще и быстрее, уверены в пресс-службе.
"Мы также надеемся, что москвичи посмотрят, как ловко удается нашим инспекторам выполнять свою работу на роликах, и тоже сделают выбор в пользу здорового образа жизни - например, начнут ездить на работу на велосипеде или тех же роликовых коньках. Пока это пилотный проект, но если он будет признан успешным, то рассмотрим увеличение числа инспекторов-роллеров", - добавили в пресс-службе.
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