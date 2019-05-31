В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".

"Проект запущен для повышения качества администрирования платных парковок. Инспекторы на роликах могут быстрее передвигаться по маршруту – это, в свою очередь, увеличит эффективность работы на парковках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы-роллеры будут работать посменно. В их задачу входит не только контроль оплаты парковки и выявление автомобилей, которые припаркованы с нарушениями правил, они также следят и за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.

"Кроме того, инспекторы всегда готовы помочь водителям разобраться в том, какой тариф и какие правила оплаты действуют на улицах города. Каждый инспектор снабжен форменной одеждой, роликовыми коньками, а также налокотниками, наколенниками, перчатками и шлемом", - добавили в пресс-службе.

Как рассказали в АМПП, для любителей спорта из числа инспекторов подобный проект - отличная возможность совместить приятное с полезным. В день один пеший инспектор проходит пешком до 25 километров, на роликах преодолеть такое же расстояние намного проще и быстрее, уверены в пресс-службе.