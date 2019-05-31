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РИА Новости

Ходорковский вывел деньги ЮКОСа в структуру Quadrum, сообщили СМИ

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Василий Прокопенко / Перейти в фотобанкЭкс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский
Экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский
© РИА Новости / Василий Прокопенко
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вложили похищенные миллиарды долларов в новую структуру под названием Quadrum, которая теперь инвестирует в недвижимость по всему миру, сообщил советник генпрокурора России Салават Каримов.

"[После вывода 51 миллиарда долларов за границу] появляется новая структура, которая называется Quadrum", - сказал он авторам документального фильма "Кровавая империя Михаила Ходорковского", вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.

По информации журналистов, через цепочку трастов в офшорах Ходорковский вместе с Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно "сохранили контроль над выведенными денежными средствами, но и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру".
"Эти деньги Quadrum распределяет в активы, создает компании, приобретает недвижимость… И таким образом они [бывшие совладельцы ЮКОСа] вкладывают похищенные средства и легализуют в бизнес", - рассказал Каримов.
Михаил Ходорковский
Вчера, 13:30
СМИ раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом
Судя по сайту Quadrum, у компании обширные активы в жилой и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке, Чикаго и во Флориде, а также в Великобритании, Грузии и на Украине (логистический парк "Комодор" под Киевом). Кроме того, заявляют авторы расследования, есть у Quadrum недвижимость во Вьетнаме, Монголии и Мьянме.
Основана компания в 2005 году – через два года после задержания Ходорковского. Главный исполнительный директор Quadrum – Олег Павлов, которого журналисты НТВ и Forbes называют бывшим сотрудником "Менатепа". Состав собственников Quadrum не раскрывается.
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ЮКОСНТВ (телеканал)Михаил ХодорковскийРоссияПроисшествия
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31 мая, 14:07
ЛГЛена Головач
23500121
А советник генпрокурора не рассказал, как Ходор смог вывести из России 50 млрд. пошивая в тюрьме варежки?
31 мая, 14:16
no no
3840013
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