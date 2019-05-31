Ходорковский вывел деньги ЮКОСа в структуру Quadrum, сообщили СМИ

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вложили похищенные миллиарды долларов в новую структуру под названием Quadrum, которая теперь инвестирует в недвижимость по всему миру, сообщил советник генпрокурора России Салават Каримов.

"[После вывода 51 миллиарда долларов за границу] появляется новая структура, которая называется Quadrum", - сказал он авторам документального фильма "Кровавая империя Михаила Ходорковского", вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.

По информации журналистов, через цепочку трастов в офшорах Ходорковский вместе с Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно "сохранили контроль над выведенными денежными средствами, но и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру".

"Эти деньги Quadrum распределяет в активы, создает компании, приобретает недвижимость… И таким образом они [бывшие совладельцы ЮКОСа] вкладывают похищенные средства и легализуют в бизнес", - рассказал Каримов.

Судя по сайту Quadrum, у компании обширные активы в жилой и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке, Чикаго и во Флориде, а также в Великобритании, Грузии и на Украине (логистический парк "Комодор" под Киевом). Кроме того, заявляют авторы расследования, есть у Quadrum недвижимость во Вьетнаме, Монголии и Мьянме.