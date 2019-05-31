Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом про Элтона Джона

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский заявил РИА Новости, что его ведомство не имеет отношения к вырезанным сценам из фильма про Элтона Джона, решение об удалении той или иной сцены принимает прокатчик.

Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. В российском прокате он появится с 6 июня. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. Ранее сообщалось, что из картины был удален ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Централ Партнершип".

"Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет... Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи", - сказал Мединский.

На вопрос о том, принимает ли решение убрать ту или иную сцену сам прокатчик, собеседник агентства ответил утвердительно.