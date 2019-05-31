Критик прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Картина "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в России выходит с рейтингом 18+, поэтому удаленные из нее сцены вряд ли бы нарушили законодательство страны, теперь же зрители увидят версию, которая может изменить их восприятие фильма в целом, считает кинокритик Тимур Алиев.
Биографический музыкальный фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. В российском прокате он появится с 6 июня. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. Ранее сообщалось, что из картины был удален ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Централ Партнершип". В Минкультуры РИА Новости уточнили, что ведомство не давало прокатчикам никаких рекомендаций.
"Россия становится все ближе к Китаю: если там замазывают лица актерам на церемонии "Оскар" и обрезают эпизоды из "Богемской рапсодии", то в нашей стране теперь вырезают около 20 минут хронометража, в которых содержатся сцены секса, хранения и употребления наркотиков. При этом фильм "Рокетмен" выходит с рейтингом 18+, и вышеупомянутые сцены, оставь их российское представительство Paramount Pictures без изменений, ничего не нарушают", - сказал Алиев РИА Новости.
По мнению собеседника агентства, российское представительство компании таким образом подставляет бренд Paramount. "В сухом остатке российский зритель увидит не фильм "Рокетмен", а его извращенную версию, и, что более важно, способную изменить восприятие", - заключил он.