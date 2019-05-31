Критик прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона

"Россия становится все ближе к Китаю: если там замазывают лица актерам на церемонии "Оскар" и обрезают эпизоды из "Богемской рапсодии", то в нашей стране теперь вырезают около 20 минут хронометража, в которых содержатся сцены секса, хранения и употребления наркотиков. При этом фильм "Рокетмен" выходит с рейтингом 18+, и вышеупомянутые сцены, оставь их российское представительство Paramount Pictures без изменений, ничего не нарушают", - сказал Алиев РИА Новости.