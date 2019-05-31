Чешский иерарх: действия Варфоломея вызывают вопросы у всех предстоятелей

Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Действия Константинопольского патриарха Варфоломея вызывают серьезные вопросы у остальных предстоятелей православных Церквей, созданная при его участии неканоническая церковная структура на Украине признана только Константинополем, заявил представитель Церкви Чешских земель и Словакии при патриархе Московском и всея Руси, архимандрит Серафим (Шемятовский).

"Несмотря на все усилия, предпринимаемые высшим руководством ПЦУ, ее нынешний статус на межцерковном уровне остается неизменным. В данный момент она признана только Константинопольским патриархатом. Сомнительность хиротоний участников ПЦУ ("Православная церковь Украины"), сама каноничность ее появления и сопряженные с этим действия патриарха Варфоломея вызывают серьезные вопросы у остальных предстоятелей православных Церквей", - сказал архимандрит Серафим на международной конференции в Москве по теме "Нарушение прав верующих на Украине".

В декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине, была создана "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.