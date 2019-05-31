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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Чешский иерарх: действия Варфоломея вызывают вопросы у всех предстоятелей

Вчера, 13:47
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКонстантинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Действия Константинопольского патриарха Варфоломея вызывают серьезные вопросы у остальных предстоятелей православных Церквей, созданная при его участии неканоническая церковная структура на Украине признана только Константинополем, заявил представитель Церкви Чешских земель и Словакии при патриархе Московском и всея Руси, архимандрит Серафим (Шемятовский).
"Несмотря на все усилия, предпринимаемые высшим руководством ПЦУ, ее нынешний статус на межцерковном уровне остается неизменным. В данный момент она признана только Константинопольским патриархатом. Сомнительность хиротоний участников ПЦУ ("Православная церковь Украины"), сама каноничность ее появления и сопряженные с этим действия патриарха Варфоломея вызывают серьезные вопросы у остальных предстоятелей православных Церквей", - сказал архимандрит Серафим на международной конференции в Москве по теме "Нарушение прав верующих на Украине".
Киево-Печерская Лавра в Киеве
29 мая, 17:19
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В декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине, была создана "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Ранее украинские власти, в том числе бывший президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела Церкви, но делали это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.
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Религия и мировоззрениерелигия
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