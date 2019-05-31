Власти Косово объявили российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата

БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
"Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", — пояснил премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай в интервью RTK ("Радио и телевидение Косово").
"Прецедент будет иметь последствия"
После такого шага в российском МИД заявили, что Москва продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина.
Отмечается, что ситуация свидетельствует о пренебрежительном отношении к ООН со стороны Приштины. Прецедент будет иметь "далеко идущие последствия", предупредили на Смоленской площади.
В ведомстве подчеркнули, что объявление Краснощекова персоной нон грата расценивается как неприкрытая линия на обострение межнациональных отношений в крае, "презрение к международным нормам дипломатического общения".
Обострение напряженности
Во вторник утром косовская полиция начала спецоперацию: десятки бронированных автомобилей с вооруженным автоматами спецназом въехали на сербский север республики и начали обыски и задержания "в рамках борьбы с оргпреступностью".
Местные сербы возвели баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин Поток и вступили в столкновения с полицией. Звучали сирены воздушной тревоги, стрельба.
Были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков. Позже стало известно, что россиянин ранен.
В течение суток его удалось вывезти в Белград. В пятницу сербский президент Александр Вучич и посол России Александр Чепурин посетили Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии и пожелали ему скорейшего выздоровления.