Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T17:23Z
https://ria.ru/20190531/1555148313.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/85/1555148592_11:0:973:541_1036x0_80_0_0_ddc8c31b5ccf0bd53814bd799668c823.jpg
РИА Новости

Власти Косово объявили российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата

Вчера, 13:45
25657
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике СрбијеРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије
БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.

"Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", — пояснил премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай в интервью RTK ("Радио и телевидение Косово").

Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
Вчера, 14:46
"Ты виноват уж тем, что мы тебя избили". Странные решения КосовоВласти Косово, которые избили и задержали российского гражданина с иммунитетом ООН, решили не просить прощения. Легче сделать вид, что он сам виноват.

"Прецедент будет иметь последствия"

После такого шага в российском МИД заявили, что Москва продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина.
Отмечается, что ситуация свидетельствует о пренебрежительном отношении к ООН со стороны Приштины. Прецедент будет иметь "далеко идущие последствия", предупредили на Смоленской площади.
В ведомстве подчеркнули, что объявление Краснощекова персоной нон грата расценивается как неприкрытая линия на обострение межнациональных отношений в крае, "презрение к международным нормам дипломатического общения".
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
30 мая, 15:35
Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово

Обострение напряженности

Во вторник утром косовская полиция начала спецоперацию: десятки бронированных автомобилей с вооруженным автоматами спецназом въехали на сербский север республики и начали обыски и задержания "в рамках борьбы с оргпреступностью".
Местные сербы возвели баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин Поток и вступили в столкновения с полицией. Звучали сирены воздушной тревоги, стрельба.
Были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков. Позже стало известно, что россиянин ранен.
В течение суток его удалось вывезти в Белград. В пятницу сербский президент Александр Вучич и посол России Александр Чепурин посетили Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии и пожелали ему скорейшего выздоровления.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
28 мая, 17:24
"Сербы готовятся к худшему". Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово
3031927731
Обсудить 52
ЕвросоюзСербияКосовоРоссияВ мире
Популярные комментарии
ну и умылся Вучич в очередной раз.. да и все. Ну и в нашем МИДе некоторые высокопоставленные.. Не в первый раз впрочем.
31 мая, 14:02
ЛГЛена Головач
15118553
Основа экономики Косово - наркоторговля (перевалочная база из афганистана в ЕС) и работорговля (сексуальная эксплуатация). Это и есть те "общечеловеческие ценности", которые следует охранять на мешающего их распространению российского миротворца.
31 мая, 14:09
sizif8
3810002
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
12:04В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России
12:00Замминистра обороны России и глава Красного Креста обсудили Сирию
11:59КПП в Донбассе продлили режим работы с наступлением лета
11:55В перестрелке на иранской границе погибли двое турецких военных
Лента новостейМолния