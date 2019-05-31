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РИА Новости

В Иране прошли масштабные шествия в поддержку Палестины

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Антон БыстровШествие в Тегеране в поддержку палестинцев по случаю дня Аль-Кудс. 31 мая 2019
Шествие в Тегеране в поддержку палестинцев по случаю дня Аль-Кудс. 31 мая 2019
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. По всему Ирану по случаю международного дня Аль-Кудс прошли шествия и марши в поддержку Палестины и в знак солидарности иранцев в борьбе палестинцев за собственные права.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Тегеране для мероприятия, проходившего под усиленным присутствием правоохранителей, были выбраны десять маршрутов, которые в конце вливались в одну точку – Тегеранский университет в центре столицы.
По улицам Тегерана прошлись тысячи человек, скандировавших антиамериканские и антиизраильские лозунги, люди держали в руках таблички с надписью "Палестина будет свободна" и флаги страны.
Не обошлось и без кукольного президента США Дональда Трампа, изображенного в карикатурной форме, черного пугала со звездно-полосатым флагом, а также игры в дартс, где в качестве мишени были выбраны американские политики – сам Трамп, его советник по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь США Майк Помпео, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Марши также проходили в таких крупных городах, как Тебриз, Шираз, Мешхед и других.
День Аль-Кудса, который отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, учрежден по инициативе духовного лидера и государственного деятеля Ирана аятоллы Хомейни в 1979 году в знак солидарности с палестинским народом и поддержки его борьбы за свои права. Цель торжественных мероприятий - привлечение внимания мировой общественности к гуманитарным проблемам центра трех мировых религий - Иерусалима и поддержка усилий, направленных на выработку мирных путей их решения на базе резолюций ООН и норм международного права.
© РИА Новости / Антон БыстровШествие в Тегеране в поддержку палестинцев по случаю дня Аль-Кудс. 31 мая 2019
Шествие в Тегеране в поддержку палестинцев по случаю дня Аль-Кудс. 31 мая 2019
© РИА Новости / Антон Быстров
Шествие в Тегеране в поддержку палестинцев по случаю дня Аль-Кудс. 31 мая 2019
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ПалестинаИранВ мире
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