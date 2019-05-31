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РИА Новости

Первый канал считает инцидент вокруг проекта "Голос. Дети" исчерпанным

Вчера, 13:42
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© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первый канал считает инцидент, связанный с голосованием в финале шестого сезона "Голос. Дети", исчерпанным после спецвыпуска 24 мая и работает над тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе телеканала.
Ранее сообщалось, что житель Уфы Ильгиз Валеев, сестра которого участвовала в телевизионном проекте "Голос. Дети", подал заявление в московскую полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту нечестного голосования, по результатам которого победительницей изначально была объявлена дочь певицы Алсу - Микелла Абрамова. Первый канал аннулировал результаты конкурса, а во время спецвыпуска 24 мая все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в 1 миллион рублей.
"Спецвыпуск 24 мая поставил точку в шестом сезоне проекта "Голос. Дети" и на этом мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала - не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем", - сообщили в пресс-службе Первого канала.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила Микелла Абрамова, набравшая 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
Согласно докладу Group-IB, выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выбора победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также участвовали Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
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