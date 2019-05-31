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РИА Новости
Война в Сирии

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Идлибе

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийском Идлибе, свои международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане, а также итоги совещания о развитии сферы искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков-террористов", - сказал Песков.
По его словам, президент также "проинформировал участников совещания о своих двусторонних контактах на полях саммита ВЕЭС в Нур-Султане".
"Кроме того, участники совещания продолжили обмен мнениями по теме искусственного интеллекта в развитие состоявшегося в четверг совещания у главы государства", - отметил представитель Кремля. Также обсуждались некоторые текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, добавил он.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Война в СирииВойна в СирииСовет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
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