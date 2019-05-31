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РИА Новости

В России стартовал проект "Россия – страна массового спорта"

Вчера, 13:33
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© Фото : пресс-служба Дирекции XV WINTERCONGRESSВ России стартовал проект "Россия – страна массового спорта"
В России стартовал проект Россия – страна массового спорта
© Фото : пресс-служба Дирекции XV WINTERCONGRESS
МОСКВА, 31 мая - Пресс-служба Дирекции XV WINTERCONGRESS. Юбилейный XV Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха стал отправной точкой для масштабного федерального проекта "Россия – страна массового спорта".
29-30 мая в МИА "Россия сегодня" состоялось самое крупное мероприятие в области развития спорта и туризма "WINTERCONGRESS-2019". В рамках Конгресса прошла Стратегическая сессия, давшая старт уникальному федеральному общественному проекту "Россия – страна массового спорта". Инициаторами проекта выступили АНО "Форум "Спортивная держава" и Национальное Агентство Социальных Коммуникаций. Проект направлен на содействие в формировании и реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года на региональном и федеральном уровнях и на реализацию задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Стратегическая сессия стала стартовой площадкой первого этапа проекта, в рамках которого профессиональное сообщество, спортивная общественность, представители бизнеса и власти объединили свои инициативы по созданию "дорожной карты" развития будущего отечественного спорта и формированию Образа будущего физической культуры и спорта в целом на 2020-2030 годы.
Выработанные предложения и представленные на сессии проекты получили сертификаты поддержки "Большого жюри". В состав жюри вошли представители исполнительной и законодательной федеральной и региональной власти, региональные руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Проект поддержал председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Валерий Рязанский: "WINTERCONGRESS-2019" - перспективная площадка для развития массового спорта в России - тот случай, когда бизнес объединяется с профессиональным сообществом. Широкое участие общественности в реализации федеральных программ и национальных проектов наполнит их новой жизнью и значительно упростит их реализацию". Парламентарий напомнил, что президент поставил задачу - более 55% населения должны регулярно заниматься спортом. Пока это делают лишь 39%. При этом он обратил внимание на участие бизнеса в развитии спорта в стране. "Во всём мире спорт - это бизнес, а массовый спорт - это очень большой бизнес и драйвер многих отраслей экономики. Делайте первый шаг, проявляйте инициативу, а Правительство и региональные власти готовы вас поддержать", — обратился Валерий Рязанский к представителям бизнеса. Заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов, обращаясь к участникам Конгресса, выразил готовность совместно с ВЭБ оказать финансовую поддержку инвестиционно привлекательным проектам от 3 млрд рублей, связанным с развитием массового спорта, спортивной инфраструктуры и туристической индустрии.
Главным итогом мероприятия стал старт проекта по разработке народных программ, направленных на развитие массового спорта, которые послужат основой для создания государственных программ и бизнес-проектов, а также дадут толчок для развития частной инициативы в отрасли. Задачей Координационного совета по развитию массового спорта проекта "Россия – страна массового спорта", формирующегося по итогам Конгресса, станет поддержка отмеченных проектов в федеральных округах.
На следующем этапе проект подхватят регионы с проведением серий всероссийских
и окружных мероприятий. Это образовательные, деловые и развлекательные программы для взрослых, молодёжи и детей в форматах мастер-классов, дискуссий, воркшопов, направленные на пропаганду, вовлечение жителей региона в занятия массовым спортом и развитие профессиональных отношений. Такие мероприятия будут способствовать изменению отношения людей к своему образу жизни, к жизни общества, к будущему страны. В поддержку проекта заработает интернет-портал, который консолидирует сведения о ключевых программах, проектах, инициативах, статистических данных о вовлеченности населения страны в массовый спорт. На финальной панельной сессии, которая пройдет в Москве в ноябре 2019 года, региональные рабочие группы представят свои инициативы, а утвержденные Координационным советом и поддержанные "Большим жюри" проекты станут частью единой "дорожной карты" будущего развития российского спорта.
Подводя итоги Конгресса, председатель Оргкомитета Конгресса, генеральный директор АНО "Форум "Спортивная держава" Алексей Степанов заключил: "Мы провели уже 15-й по счету WINTERCONGRESS-2019, каждый из которых выполнял миссию уникальной коммуникационной площадки для реализации задач, общих для индустрии зимних видов спорта и туризма. WINTERCONGRESS-2019 значительно расширил свои границы и в полной мере оправдал наши ожидания – диалог между главными участниками федерального проекта "Россия – страна массового спорта" вышел на принципиально новый уровень"!
Справочно:
WINTERCONGRESS проводится по инициативе АНО "Форум "Спортивная Держава" на протяжении 15 лет и зарекомендовал себя, как главная диалоговая площадка между бизнесом и властью для решения актуальных вопросов социально-экономического развития зимних видов спорта и проработки механизмов популяризации спорта среди населения. В работе Конгресса ежегодно принимают участие более 500 российских и зарубежных делегатов: представители спортивной общественности, бизнеса и органов власти.
Пресс-служба Дирекции XV WINTERCONGRESS
тел.: +7 (495) 649-33-16
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